Експертие назоваха най-надеждните коли

WhatCar публикува нова класация за надеждност на автомобилите за 2025 г. Списъкът е съставен въз основа на отзиви от собственици и доклади за повреди и неизправности. Класацията включва добре познати компактни автомобили, известни със своята достъпна цена.
Компактният градски хечбек Hyundai i10 оглави класацията. Този автомобил винаги е бил хвален за високата си надеждност, което позволява на корейския автомобил да превъзхожда по-утвърдените конкуренти.
Най-надеждните автомобили според експерти:
Хюндай i10 (от 2020 г.);
Toyota Aygo X (от 2022 г.);
Мини (2014-2024);
Киа Сийд (2018-2025);
БМВ i3 (2013-2022);
Хонда Сивик (от 2022 г.).
