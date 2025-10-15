Експертие назоваха най-надеждните коли

WhatCar публикува нова класация за надеждност на автомобилите за 2025 г. Списъкът е съставен въз основа на отзиви от собственици и доклади за повреди и неизправности. Класацията включва добре познати компактни автомобили, известни със своята достъпна цена.

Компактният градски хечбек Hyundai i10 оглави класацията. Този автомобил винаги е бил хвален за високата си надеждност, което позволява на корейския автомобил да превъзхожда по-утвърдените конкуренти.

Най-надеждните автомобили според експерти:

Хюндай i10 (от 2020 г.); Toyota Aygo X (от 2022 г.); Мини (2014-2024); Киа Сийд (2018-2025); БМВ i3 (2013-2022); Хонда Сивик (от 2022 г.).

