Бизнес

Експертие назоваха най-надеждните коли

6 модела

Експертие назоваха най-надеждните коли
Снимка: Пекселс
15 окт 25 | 13:13
266
Агенция Стандарт

WhatCar публикува нова класация за надеждност на автомобилите за 2025 г. Списъкът е съставен въз основа на отзиви от собственици и доклади за повреди и неизправности. Класацията включва добре познати компактни автомобили, известни със своята достъпна цена.

Компактният градски хечбек Hyundai i10 оглави класацията. Този автомобил винаги е бил хвален за високата си надеждност, което позволява на корейския автомобил да превъзхожда по-утвърдените конкуренти.

Най-надеждните автомобили според експерти:

  1. Хюндай i10 (от 2020 г.);

  2. Toyota Aygo X (от 2022 г.);

  3. Мини (2014-2024);

  4. Киа Сийд (2018-2025);

  5. БМВ i3 (2013-2022);

  6. Хонда Сивик (от 2022 г.).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай