Заради еврото! Голям проблем с вендинг машините

Операторите на вендинг машини за кафе и храни предупредиха, че има голям риск болници, автогари и малките населени места да останат без достъп до тази услуга.

Заради изискванията на закона, препрограмирането на устройствата не може да започне преди официалното приемане на еврото като разплащателна единица, обясниха те и поискаха от властта да получат отсрочка от един месец, за да пренастроят автоматите, предаде БНТ.

Летищата във Варна и Бургас няма да имат подобен проблем, защото ползвателите на паркомати вече имат възможност да плащат таксите си с карта. Но купуването на кафе и чай от машина все още е предимно с монети и банкноти.

По данни на Българската вендинг асоциация има над 30 хиляди вендинг автомати за храни и напитки, но само много малка част от тях позволяват разплащания с карта.

Така че рискът да не може да си купите кафе или чай от машина на улицата на 1 януари, е твърде голям. Ако сте празнували Нова година в малко населено място - това е сигурно.

