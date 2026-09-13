Заради еврото! Голям проблем с вендинг машините
Искат отсрочка, защото не можат да настроят апаратите
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Искат отсрочка, защото не можат да настроят апаратите
Министърът на транспорта с важно съобщение
Пуснаха първите вендинг машини за кучета в страната. Те се намират в Бургас и съччетават в себе си разделното събиране на боклук, енергийната ефективн...
София. Машините, от които си купуваме кафе, сандвичи или играчки, няма да дават касови бележки. Това предвижда проект за промяна на Наредбата за регис...
София. Автоматите за кафе, напитки, сандвичи и дребни стоки (вендинг машини) няма да издават касови бележки на хартия при покупки от тях. Но когато пл...
Дават на съд наредбата на Министерството на финансите, с която беше въведено изискването всички автомати за кафе, сандвичи и клатушки за децата да се...