Студ, дъжд и опасност от слана! Ето кога времето се обръща

Контрастно време ще раздели България днес. Докато в западната половина на страната ще преобладава слънчево време, над Централна България облачността ще се увеличава, а на изток ще бъде значителна. Валежи се очакват на места в Югоизточна България, като в крайните югоизточни райони количествата ще бъдат значителни. Максималните температури ще останат сравнително ниски - между 18 и 23 градуса, а в София около 18 градуса.

Силен вятър връхлита Източна България

Ще духа умерен север-североизточен вятър, който в източните райони временно ще бъде силен. Именно там усещането за хлад ще бъде най-осезаемо, а комбинацията от облаци, дъжд и вятър ще създаде типично есенна обстановка.

В планините времето ще бъде предимно слънчево. Изключение ще бъде районът на Странджа, където облаците ще са плътни и ще вали дъжд. Ще духа силен източен-североизточен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра - около 5 градуса.

Дъжд и бурно море край Южното Черноморие

По Черноморието облаците ще преобладават през по-голямата част от деня. Дъжд ще вали главно по южното крайбрежие, където на отделни места се очакват и значителни количества.

Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса, а морската вода остава сравнително топла - 20-21 градуса. Вълнението ще бъде 3-4 бала, което в комбинация със силния вятър ще направи морето доста неспокойно.

Петък носи риск от първи слани

В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони облаците отново ще бъдат по-плътни. Валежите ще продължат в Югоизточна България, като най-сериозни количества се очакват в района на Странджа.

По Черноморието ще остане ветровито с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще паднат до 3-4 градуса в някои котловини на Западна България. Там през нощта ще бъде тихо и сутринта ще има условия за слана. По морския бряг минималните стойности ще достигат 14-15 градуса, а максималните температури в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса.

Събота още хладна, от неделя идва промяната

В събота Западна България отново ще получи повече слънчеви часове. На изток обаче ще остане със значителна облачност, а в югоизточните райони ще бъде ветровито и все още са възможни валежи. Температурите няма да претърпят съществена промяна.

Истинският обрат ще започне в неделя и ще продължи в понеделник. Очаква се затопляне и предимно слънчево време в голяма част от страната. Вятърът ще отслабне, но по Черноморието ще има условия за ниска облачност или мъгла, а на места е възможно слабо да преръмява.

До 26 градуса в средата на следващата седмица

Във вторник и сряда облачността временно ще се увеличава, но вероятността за валежи ще остане малка. Преди обяд в отделни низини ще се образуват ниски облаци или мъгли.

Сутрешните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, но през деня ще стане значително по-топло. Максималните стойности ще достигнат между 21 и 26 градуса, с което началото на октомври ще покаже доста по-мекото си лице след студения и ветровит старт.