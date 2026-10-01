Сирени и съобщения по телефоните днес. Започва национален тест

Телефоните в цялата страна ще получат тестово съобщение от системата BG-ALERT днес, 1 октомври. Националната проверка започва в 11 часа и ще продължи до 11:30 часа, като в София ще бъдат задействани и сирените за ранно предупреждение. Тестът не е свързан с извънредна ситуация и гражданите не трябва да предприемат никакви действия.

По време на проверката мобилните устройства ще получат специално тестово съобщение, а сигналите в столицата ще бъдат придружени и от гласова информация. Целта е да бъде проверена техническата готовност на системата и населението да свикне да разпознава предупрежденията, които би получило при реална опасност.

BG-ALERT е предназначена да предупреждава гражданите при бедствия, аварии и други ситуации, при които е необходимо бързо разпространяване на информация до голям брой хора. Днешната проверка има единствено тестов характер, затова получаването на съобщението или чуването на сирените не означава, че съществува непосредствен риск.

Важно е и още едно уточнение - за да бъде получено тестовото съобщение, при някои модели телефони трябва предварително да бъде активиран каналът „Тестови сигнали“. Ако той е изключен, устройството може да не покаже съобщението по време на националната проверка.