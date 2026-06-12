Не се стряскайте: BG-ALERT ще изпрати тестово известие до милиони
Между 11:00 и 11:30 часа ще бъде проведен национален тест на системата
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Между 11:00 и 11:30 часа ще бъде проведен национален тест на системата
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