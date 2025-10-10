ЦСКА с важно съобщение за Карлос Насар

Организираните фенове на ЦСКА от Трибуна Сектор Г призоваха всички привърженици да отдадат значимото на Карлос Насар.

В четвъртък вечер 21-годишният ни феномен в щангите стана за трети път световен шампион, като постави и нов световен рекорд в изтласкването - 222 кг. на първенството в Норвегия.

"Утре в 22:30 ч. очакваме всеки един от вас, който иска да отдаде заслуженото уважение към големия Карлос Насар, на Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София. Червена България се гордее със своя велик шампион!", написаха феновете.

Насар често изтъква клубната си принадлежност, като дори председателят на НС Наталия Киселова го поздрави за триумфа със "Само ЦСКА".

