Русия изправи света на нокти с това съобщение

Кремъл опитва да вдигне напрежението с тревожни новини.
На този етап в Румъния близо до молдовските граници се извършва съсредоточаване на части
от въоръжените сили на страните от НАТО, съобщават руските разузнавателни служби, цитира Новини.бг.
НАТО се готви да разположи сили в Одеска област за сплашване на Приднестровието.
Първата група войски вече е пристигнала в Одеса, съобщи руската Служба за външно разузнаване.
Засега няма коментар от НАТО.
