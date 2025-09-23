Русия изправи света на нокти с това съобщение

Кремъл опитва да вдигне напрежението с тревожни новини.

На този етап в Румъния близо до молдовските граници се извършва съсредоточаване на части

от въоръжените сили на страните от НАТО, съобщават руските разузнавателни служби, цитира Новини.бг.

НАТО се готви да разположи сили в Одеска област за сплашване на Приднестровието.

Първата група войски вече е пристигнала в Одеса, съобщи руската Служба за външно разузнаване.

Засега няма коментар от НАТО.

