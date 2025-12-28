Благотворителност под прикритие: Италия удари мрежа за финансиране на Хамас

Италианските служби за сигурност разбиха мрежа, която под прикритието на благотворителност е финансирала военното крило на Хамас, съобщава „Кориере дела Сера“, позовавайки се на източници, близки до разследването. В рамките на операцията са задържани седем души, заподозрени, че са отклонявали средства, събирани уж за хуманитарна помощ за населението на Газа.

Благотворителни организации под прицел

Според следствието става дума за генуезкото и миланското подразделение на „Благотворителната асоциация за солидарност с палестинския народ“, както и за миланската асоциация „Златният купол“. Те са ръководени от имама Мохамад Анун, когото разследващите определят като член на чуждестранното подразделение на Хамас и ръководител на италианска клетка на организацията.

Парите за цивилни – по пътя към тероризма

Анун е обвинен, че е пренасочвал „значителна част“ от събраните дарения – над 71% – към директно финансиране на Хамас. По данни на разследващите от 2001 г. насам, а особено активно след 7 октомври 2023 г., когато Хамас нападна Израел, са били прехвърлени около 7,3 милиона евро, предназначени официално за цивилното население на Газа.

Кой е получавал средствата

Средствата са използвани за подпомагане на дейностите на Хамас „на терен“, включително на военното му крило, както и за директно финансиране на негови функционери. Сред посочените получатели е и Усама Ал-Исави, бивш министър в правителството на Хамас в Газа.

Обвинения за международен тероризъм

По делото са обвинени общо девет души – служители и представители на организации във Флоренция и Тоскана, както и самият Ал-Исави. Всички са заподозрени в участие в асоциация с цел международен тероризъм или подкопаване на демократичния ред. Седем от тях, включително Мохамад Анун, вече са задържани, а двама остават на свобода, докато разследването продължава.

