Бавария идва в сърцето на София: 3 седмици бира, вурстове и музика

Традицията на Октоберфест пристига в Борисовата градина тази есен. От 9 до 25 октомври малката сцена на Vidas Art Arena ще се превърне в дом на най-новия фестивал от каталога на Fest Team - BierGarten Sofia. Предстоят три седмици в баварската бирена градина в центъра на София, изпълнени с голям избор от различни видове бира, музика на живо, немски специалитети и богата програма за всички. Достъпът до събитието ще се осъществява с предварителна резервация на места в мрежата на Ticket Station. Актуална информация и програма по часове следете в страницата на BierGarten Sofia, както и на сайта biergarten.bg.

По-малко от месец остава до първата халба в BierGarten Sofia, а с нея идват вкусовете на немската кухня и духът на Бавария. Сервитьорките, пременени в автентичните дирндли, дългите маси, хмелът в различни разновидности и музиката от сцената допълват картината на истинска баварска бирена градина в BierGarten Sofia.

Малката сцена на Vidas Art Arena вече е напълно преобразена в своеобразна шатра, за да предпазва от дъжд и студ. Специално за събитието ще бъдат предоставени дълги маси с пейки за удобно настаняване на компанията с общ капацитет 500 седящи места. Дървените къщички за бира и храна, бъчвите, флагчетата и лампичките ще пренесат традиционната атмосфера на Бавария в столицата.

Изборът включва немски и български крафт бири, вино и безалкохолни напитки, а кухнята е изцяло немска традиционна: хрупкаво печено пиле, сочни вурстчета, топли бретцели, печено свинско, печени картофи, картофена салата и немско зеле.

Фестивалът ще включва много забавления и богата програма за всички. Всеки петък, събота и неделя ще има жива музика в изпълнение на различни трибют банди като Red Hot Chili Peppers Tribute, Metallica Tribute и Lady Gaga Metal Tribute, както и концерти на познати и обичани български изпълнители като Greesh, “Обратен ефект”, “Уикеда”, Lady & Gents и “Нещо Цветно”. В дните от вторник до четвъртък програмата ще включва стендъп шоута на известни комици като Шкумбата, Влади Варгала, Яна Огнянова и Галя Петкова. Ще бъдат подготвени интересни куизове, караоке вечери, DJ сетове, състезания по надяждане и надпиване, дърпане на въже и други.

BierGarten Sofia е от онези събития, за които няма да се чудите при кого да оставите децата си и кой ще се грижи за тях. За още по-голямо удобство на посетителите е предвиден детски кът с аниматор. Услугата се заявява предварително в мрежата на Ticket Station.

От 9 до 25 октомври Борисовата градина събира немска кухня, бира и жива музика за ценителите на баварския дух. Входът за BierGarten Sofia ще се осъществява с предварителна резервация на места в мрежата на Ticket Station. Актуална информация и програма по часове следете в страницата на BierGarten Sofia, както и на сайта biergarten.bg.