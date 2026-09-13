Октоберфест пие 6 милиона литра бира
Карнавалът в Китай събира милиони, САЩ превърнаха пивото в лаборатория за нови идеи
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Карнавалът в Китай събира милиони, САЩ превърнаха пивото в лаборатория за нови идеи
По време на култовия фестивал Октоберфест
Берлин, Прага, Брюксел, Лондон, Цюрих и Франкфурт са локациите, където в момента протичат празненствата
Бирата на Октоберфест е поскъпнала почти двойно от 2004 г. насам
Полицията взе светкавични решения
Мюнхен отново е "O'zapft ist" - започва 188-ият Октоберфест и потичат реки от бира
Октоберфест се завърна след двегодишно прекъсване заради пандемията от ковид
Фестивалът се отменя за втора поредна година заради пандемията
Уникалният германски фестивал на бирата Октоберфест бе отменен заради коронавируса
Октоберфест е насрочен от 19 септември до 4 октомври
Пеп Гуардиола обяви свободен режим за играчите си по време на Октоберфест. Запитан дали е дал позволение на Тиаго Алкантара и Дъглас Коста да участват...
Атракция са сервитьорките, понесли по 12 халби
Мюнхен. Световният рекордьор на 100, 200 м и 4 х 100 м Юсеин Болт посети традиционния празник на бирата Октоберфест в Мюнхен. Светкавицата бе в баварс...