Всичко за Октоберфест

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Пеп разреши бирата в "Байерн"

Пеп разреши бирата в "Байерн"

Пеп Гуардиола обяви свободен режим за играчите си по време на Октоберфест. Запитан дали е дал позволение на Тиаго Алкантара и Дъглас Коста да участват...

22 септември | 21:15
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