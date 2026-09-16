Магнитна буря удари Земята, ще ни държи няколко дни

Слаба магнитна буря удари Земята днес, 16 септември. Очаква се геомагнитното поле да остане нестабилно през следващите няколко дни. Причината за смущенията е сблъсъкът на два фактора: бързият слънчев вятър от коронална дупка и плазмен облак, изхвърлен от слънчевата корона.

Повишената активност ще се запази и в четвъртък. Експертите предвиждат, че в отделни периоди геомагнитният индекс може да достигне ниво G1 поради евентуалното сблъскване на ново изхвърляне на коронална маса с атмосферата на Земята.

Прогнозите за космическото време обаче подлежат на динамични промени в момента, в който слънчевият материал достигне Земята, поради което Kp-стойностите се актуализират в реално време.

Степента G1 е най-ниската в петстепенната скала на NOAA. При тези условия са възможни единствено леки колебания в електропреносните мрежи и незначителни смущения в работата на спътниците. В географските ширини близо до полюсите се увеличава вероятността за наблюдение на полярни сияния.

Данните показват, че явленията не носят опасност от екстремни геомагнитни сътресения, но геомагнитното поле ще остане динамично през целия период.