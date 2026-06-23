Връхлитат ни две магнитни бури. Има ли опасност

Две нови магнитни бури ще ударят Земята, но за щастие този път ще са слаби и няма да предизвикат силни главоболия.

Според данните от мониторинга на слънчевата активност на 23 и 24 юни се очакват колебания в геомагнитната обстановка, но без сериозни магнитни бури от висок клас.

Геомагнитната активност се измерва по скала от 0 до 9 чрез т.нар. планетарен K-индекс.

Стойност от 5 или по-висока се счита за силна магнитна буря, която може да повлияе както на технологични системи, така и на хора, чувствителни към промените във времето, пише UA.NEWS, предава България Он Еър.

Във вторник, 23 юни, се очаква слънчева активност с K-индекс 2, което попада в зелената зона и съответства на много слаба геомагнитна активност.

В сряда, 24 юни, прогнозата е за K-индекс 3,7. Макар стойността да е по-висока спрямо предходния ден, тя също остава в зелената зона и не предполага възникване на силни магнитни бури.

При дни с по-изразена геомагнитна активност лекарите съветват да се приема достатъчно вода, да се избягват прекомерният стрес и физическото натоварване, както и да се осигури достатъчно време за сън и почивка.

Хората със сърдечно-съдови заболявания е добре да следят състоянието си и да спазват предписанията на своя лекар.

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