Идва най-силната лятна магнитна буря

Идва мощна магнитна буря, която е причинена от изригване на Слънцето от най-висок клас.

Потокът вече лети към Земята и ще ни удари вечерта на 2 юли.

Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Космическия изследователски институт РАН и Института по слънчево-земна физика на Сибирския клон на Руската академия на науките.

Според астрономите, бурята се очаква да достигне нивото на G3, което не е случвало от март месец.

Въпреки че силата на експлозията не е рекордна, бурята е насочена точно на линията Слънце-Земя, което означава, че магнитната буря ще бъде много тежка и ще трае повече от денонощие.

Препоръчва се на хората с особена чувствителност и хранични заболявания да пият повече вода, да намалят физическите натоварвания и да не се излагат на слънце.

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