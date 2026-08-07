Надя Тончева и японски виртуози сляха Изтока и Балканите в Банско

Централният площад „Никола Вапцаров“ в Банско се превърна в арена на безпрецедентен културен мост между България и Страната на изгряващото слънце. Днес, 7 август 2026 г., емблематичната българска джаз прима Надя Тончева взриви публиката на 29-ото издание на „Банско джаз фестивал“ със своя изключителен международен проект SANIX BAND. Концертът се очерта като едно от най-ярките и коментирани събития на тазгодишния форум, доказвайки под открито небе, че за истинското изкуство географски разстояния и езикови бариери просто не съществуват.

Музика без граници

Проектът SANIX BAND е плод на мащабно творческо сътрудничество между Надя Тончева (вокал, пиано и аранжимент) и група доказани японски инструменталисти от най-висока класа. Родната следа в състава бе бетонирана от присъствието на виртуозния пианист Павел Цонев и емблематичния барабанист Емил Тасев.

Пред препълнения площад Тончева сподели, че джазът е съвършеният международен език. Музикантите разкриха, че още на първата съвместна репетиция са започнали да „говорят“ абсолютно гладко на сцената. Оказа се, че гостуващите японски артисти не само са овладели сложните партитури, но и със светкавична скорост напредват в изучаването на българския език.

От Ела Фицджералд до модерния Токио звук

Програмата на концерта бе истинско жанрово и хронологично пътешествие. В първата част публиката потъна в златната ера на класическите джаз стандарти от преди век. Надя Тончева и японските ѝ колеги предложиха хипнотизиращи и свежи интерпретации на вечни песни от репертоара на легендите Ела Фицджералд и Били Холидей.

Веднага след това звуковата картина се пренесе в настоящето с представянето на изключително модерни авторски произведения, композирани от японските членове на бенда Юичи Ишикава и Томотака Секия. Зашеметяващ акцент в концепцията бяха уникалните джаз аранжименти на традиционни японски мелодии, които се преплетоха с балканския темперамент и изправиха публиката на крака.

Магията в Банско обаче не спира дотук. Фестивалът продължава с пълна сила до 9 август, когато на сцената под Тодорка ще излезе световната тромпетна легенда Авишай Коен.

