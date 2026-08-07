Един наш град е шампион по пиене на бира. Не е София

Добрич е безспорният първенец по консумация на бира в България. Това съобщи Националният статистически институт навръх световния празник на пивото. Международният ден на бирата се отбелязва винаги в първия петък на август, който през 2026 година датата е 7 август. По този повод НСИ публикува класация на десетте области с най-голямо средно потребление на пиво, базирана на годишни данни за 2025 г. В Добрич консумацията достига 61,5 литра на човек за година. На второ място е Плевен с 56,5 литра, а Топ 3 допълва Велико Търново с 55,6 литра. София заема едва шестото място с 46,4 литра средно на лице, изпреварена още от Монтана (55,3 л) и Шумен (50,1 л). Разликата между първия и последния в челната десетка е впечатляващите 30 литра.

Пълната класация

Добрич, 61,5 литра.

Плевен, 56,5 литра.

Велико Търново, 55,6 литра.

Монтана, 55,3 литра.

Шумен, 50,1 литра.

София, 46,4 литра.

Търговище, 38,9 литра.

Стара Загора, 34,6 литра.

Хасково, 33,6 литра.

Враца, 31,5 литра.

Международният ден на бирата е основан през 2007 година от американеца Джеси Авшоломов в Санта Круз, щата Калифорния. Днес празникът се отбелязва със специални събития в 207 града от 80 държави на 6 континента. Трите цели на тържествата, формулирани от основателя, гласят: "Да се съберем с приятели и да се насладим на вкуса на бирата. Да отпразнуваме тези, които са отговорни за варенето и сервирането на бира. Да обединим света под знамето на бирата, като отпразнуваме бирите на всички народи заедно в един ден."