Заради ниското ниво на Дунав: Необичайна находка в реката

Необичайна находка беше открита в Дунав край Будапеща - мотоциклет от Втората световна война беше изваден от речните води. В калното дъно на реката са открити и останките на двама войници.

Това съобщи Германската комисия за военни гробове (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), цитирана от „Евронюз“.

Организацията е изпратила специалист по военни погребения, който заедно с унгарски експерти е извършил ексхумацията. Наред с останките на войниците са намерени и множество германски противотанкови мини Tellermine 35, използвани през Втората световна война.

Условията на речното дъно край площад „Батяни“ са спомогнали за запазването на находките. Смесената с газьол кал е съхранила изключително добре останките, както и идентификационните плочки на войниците, върху които буквите и цифрите все още са четливи.

И двете части на плочките са останали заедно, което означава, че информацията за смъртта на войниците никога не е била предадена на германските военни архиви в Берлин. След изследване останките им ще бъдат погребани във военното гробище в Будаьорш, край Будапеща.

Мотоциклетът, който вероятно е модел DKW NZ 350-1, е изваден от специалисти на Института и музея на военната история. Този модел е бил известен по онова време със своята издръжливост и надеждност. Открити са още военно отличие от Втората световна война и бензинова туба.

Заради необичайно ниското ниво на водата Volksbund очаква да бъдат открити и други потънали плавателни съдове, в които може да има останки на загинали войници.