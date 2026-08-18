Русенец с потресаващи думи за река Дунав

Заради ниското ниво на река Дунав пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. 55-годишният Николай Богданов каза, че не помни досега да е имало толкова ниско ниво.

Израснал съм покрай Дунав и такъв спад на водата не съм виждал. Тук съм се учил да плувам. Като гледам сега, чак тръпки ме побиват. Тъжно е. Мястото се превърна в алея. След време може и с румънците да си ходим пеша на гости – да не чакаме само на Дунав мост. Атракция е в момента. Но се надявам, че ще дойде време, когато пак ще има вода в реката – все пак това е една от емблемите на Русе, каза Николай Богданов пред БТА.

Наблизо майка обясняваше на децата си, че вървят по дъното на реката, други русенци бяха дошли да разходят домашните си любимци, а трети – да си направят пикник.

Нивото на река Дунав при Русе за последното денонощие е в застой – минус 123 см спрямо условната кота нула, съобщиха от Изпълнителната агенция “Проучване и поддържане на река Дунав“.

Водомерните постове отчитат застой при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с един сантиметър, а край Оряхово нивото се е повишило с един сантиметър.

По информация на дирекция “Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция “Морска администрация“ заседналият във фарватера (плавателния път) на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички въведени ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.