Русенец с потресаващи думи за река Дунав
Не помни досега да е имало такива гледки
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Не помни досега да е имало такива гледки
Попълнил е фиш за 13,20 лева
Кой донесе точките за отбора
Мъжът е на 32 години и вече е осъждан за притежание на наркотици
Посвещавам рекорда си на всички мечтатели, написа във фейсбук Теодор Цветков
За 109 дни Петър Ванев е покорил 92 планински върха в САЩ
"С фотообектив в оперната зала" се представи в петък вечер в Руския културноинформационен център русенецът Евгений Станимиров. 70-годишният автор подр...
Мъж на 34 години от Русе загина на място при жестока катастрофа по бул. "Христо Ботев" в града. Сигналът за инцидента е подаден в 00.04 часа в петък о...
Велислав Бонев е сред топохранителите в света
Русенец може да влезе в Книгата на Гинес със своята колекция от 1200 чайника. 37-годишният Антон Димитров е решил да кандидатства за класацията. 800 о...
Тестът се тегли безплатно от мрежата, включва 40 въпроса
Теодор е доволен, че извървя сам маршрута Ком - Емине
Русе. 48-годишен мъж от Русе започна тази сутрин в 9 часа безсрочна гладна стачка пред сградата на Съдебната палата в града срещу правителството, съоб...
Русе. Русе загърбва автобусите. Петият по големина град в България ще стане първият у нас, който ще изгради градска железница. С нея над половината от...
Русе. Русенецът Теодор Кисимов влиза в най-дълбоката пропаст на земята. Той участва в международна експедиция за изследване на пещерата Крубер-Вороня...