Президент забрани мъжките прегръдки! Предложи друго
Представяте ли си маршалите от Втората световна война в такава поза, попита Токаев
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Представяте ли си маршалите от Втората световна война в такава поза, попита Токаев
Гърмят снаряди от Втората световна война
Руският президент посети за първи път островите, за които претендират и Москва, и Токио, предизвиквайки остра реакция от японското правителство.
Отиде на Курилските острови, които са предмет на исторически спор между Русия и Япония
Луксозният затвор „Трент Парк“ крие необикновена шпионска история от Втората световна война
Очакват се още открития
Удари антирекорд
На 27 януари отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста
Военен парад с чужди лидери ще се проведе в Москва
Наблюдавали ли са извънземни бойните действия?
Има ли картата на съкровищата
Европа отбелязва края на Втората световна война на 8 май
Американският историк Фредерик Б. Чери предлага прецизен анализ на събитията от Втората световна война
Корабът бе открит на дълбочина от 4 000 метра край Филипините
80 години ни делят от сражението, обърнало хода на Втората световна война в Тихия океан
Агентите му нито са били военни, нито са носели черни униформи
В страната има вечерен час за първи път от Втората световна война
Церемонията започна в 4:40 ч. сутринта, точният час, когато според оцелелите са паднали първите бомби на германската авиация
Хайзе е запалена плувкиня
На тържествена сесия общинският съвет в Симитли връчи званието „Почетен гражданин" на Атанас Чорбаджийски, който е ветеран от Втората световна война....