Заради гафа с Тръмп, ООН проверява по три пъти всеки ескалатор

Официалният представител на ръководителя на ООН, Стефан Дюжарик, заяви, че преди пристигането на президента на САЩ Доналд Тръмп организацията е проверила, препроверила и препотвърдила работата на всички ескалатори.

Дюжарик също каза, че са предприети най-щателни мерки за улесняване на използването на екраните пред спикерите на форума.

Престараването на служителите в ООН е застраховане срещу гафовете, които се случиха миналата есен.

Точно преди една година, докато Доналд Тръмп и съпругата му Мелания се качваха по ескалатора в централата на ООН, съоръжението внезапно спря.

Двамата бяха принудени неудобно да извървят остатъка от пътя пеша пред погледите на десетки дипломати.

Малко след това, когато Тръмп излезе на трибуната, угасна екрана пред него и се наложи да импровизира. В залата озвучаването беше кошмарно.

Първоначално Тръмп подходи с хумор, но часове по-късно нарече случилото се „абсолютен троен саботаж“ и настоя за разследване.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш веднага нареди пълно вътрешно разследване, което показа, че ескалаторът е спрял автоматично, защото вградената му защита е била задействана по невнимание от видеооператор, който закачил предпазния механизъм.