Денят, в който един лидер размаза обувката си в масата
12 октомври 1960 г. е датата, която остава завинаги в историята с един от най-колоритните политически жестове
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12 октомври 1960 г. е датата, която остава завинаги в историята с един от най-колоритните политически жестове
Отива на най-важното есенно събитие
Ню Йорк. Президентът Росен Плевнелиев е на работно посещение в САЩ за участие в 68-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от прессекретариата н...