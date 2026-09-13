Лунното затъмнение носи магнитна буря
Очакват се магнитни смущения, предизвикани от слънчев вятър и изхвърляния на коронална маса
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Очакват се магнитни смущения, предизвикани от слънчев вятър и изхвърляния на коронална маса
Какво следва?
Прогнозата е на американския Център за прогнозиране на космическото време
Хората със сърдечни проблеми и мигрена трябва да бъдат особено внимателни
Слънчево изригване с такава сила може временно да смути радиочестотните сигнали на Земята
Около 25 и 26 август се очакват слаби смущения в земното магнитно поле
Към 17 юни прогнозата отново е за смущения в земното магнитно поле
Хората, които са по-чувствителни усещат промяната в магнитното поле
Възможно е да има смущения в комуникациите и навигационните системи
От общо 1054 консултирани пациенти, за кардиолог са насочени 680
Това съобщиха от Електроенергийния системен оператор
Смущенията са били най-силни в полярните зони през ранните часове днес.
София. Може да има краткотрайни смущения на електрозахранването в столичните кв. "Модерно предградие" и жк. "Люлин". Това съобщиха от електроразпредел...
София. Днес до 18:00 са възможни евентуални временни смущения в газоподаването към потребители на „Софиягаз" ЕАД на териториите на Столична община и Б...
София. Поради планов ремонт на магистрален газопровод от „Булгартрансгаз" ЕАД в периода от 06:00 часа на 16 август днес и до 18:00 часа на 17 август,...
София. Очакват се смущения в газоподавеното към потребители на "Софиягаз" в София и Божурище. Това съобщиха от дружеството и уточниха, че ще има плано...
София. Временни смущения на електрозахранването са възможни да се случат в София до 25 септември 2013 г. Дотогава ще тече основната реконструкция на п...