Удари ни силна магнитна буря! Последствията

Силна магнитна буря удари Земята през нощта срещу 2 октомври 2025 г. Индексът на геомагнитната активност Kp достигна стойности от 5 до 6, което според учените означава геомагнитна буря със средна сила.

Най-големите смущения са отчетени между 02:00 и 06:00 часа българско време. През този интервал магнитното поле на планетата е било значително разстроено, а на места условията са граничели с по-силна буря.

Според прогнозата на Геофизичния институт към БАН, през деня активността постепенно ще намалее, но ще остане на повишени нива – около индекс 4–5. Това означава, че бурята все още не е приключила.

Магнитните бури влияят не само на техниката, но и на човешкия организъм: възможни са смущения в комуникациите и навигационните системи (GPS), могат да се отразят на работата на сателити и енергийни мрежи, хора с хронични заболявания, високо кръвно налягане или сърдечни проблеми може да почувстват повишена умора, раздразнителност или безсъние.

