Нова тапа по софийски булевард. Затварят платно и променят тролеи

Нова временна организация на движението влиза в сила по бул. „Владимир Вазов“ в София и ще остане до 15 септември включително. Промените засягат както автомобилите, така и част от градския транспорт, съобщиха от Столичната община. Най-същественото ограничение е затварянето на участък от южното платно и прехвърлянето на движението двупосочно в северното.

Южното платно се затваря в ключов участък

Забранява се движението на автомобили по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Поп Груйо“ и ул. „Станислав Доспевски“. Трафикът ще се поема двупосочно от северното платно на булеварда.

Допълнителна организация се въвежда по ул. „Поп Груйо“ между транспортния вход на магазин Billa и ул. „Св. Тома Иконописец“, както и по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Ген. Климент Бояджиев“.

В участъка на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ автомобилите също ще се движат двупосочно по северното платно, след което ще преминават обратно към южното.

Светофарите също минават на нов режим

Заради временната схема ще бъде променена работата на светофарите на няколко ключови кръстовища по булеварда - с ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Поп Груйо“.

От общината предупреждават шофьорите да следят временната сигнализация и да се движат с повишено внимание, тъй като в част от участъка насрещните потоци ще бъдат събрани в едно платно.

Тролеи 1 и 3 ще обръщат при „Пътностроителна техника“

Промените ще засегнат сериозно и тролейбусни линии №1 и №3. Маршрутите им се скъсяват до спирка „Пътностроителна техника“, която обичайно е крайна за автобус №100.

В посока към крайната спирка тролеите ще се движат по обичайните си маршрути до спирка „Ул. Витиня“ на бул. „Владимир Вазов“. След това ще продължават по локалното платно на булеварда, ще завиват по ул. „Бесарабия“ и ще стигат до „Пътностроителна техника“.

В обратна посока те ще тръгват от същата спирка, ще минават по ул. „Витиня“ и отново ще се включват по бул. „Владимир Вазов“, откъдето ще продължават по обичайните си маршрути.

Три спирки ще обслужват променения маршрут

Във временния участък тролейбуси №1 и №3 ще спират на „Ул. Бесарабия“, „Пътностроителна техника“ и „Ул. Витиня“. „Пътностроителна техника“ ще бъде едновременно крайна и начална спирка за двете линии.

Така пътниците, които обичайно използват тролеите по по-дългия им маршрут, трябва да предвидят прекачване или алтернативен транспорт в засегнатата зона.

Няколко автобуса се връщат по старите си маршрути

Добрата новина е, че постоянните маршрути на автобусни линии №12 (112), №14 (188), №78, №119 и №120 се възстановяват. По обичайния си маршрут отново ще се движи и нощна линия N3.

Това ще облекчи част от пътниците, които през предишните етапи на организацията трябваше да се съобразяват с по-сериозни отклонения.

Нова спирка при метростанция „Ген. Владимир Вазов“

Промяна има и при спирките около метростанция „Ген. Владимир Вазов“. Разкрива се нова спирка с код 2933 на бул. „Владимир Вазов“ за автобусни линии №188, 112, 119, 118 и 117.

Досегашната спирка с код 2182 „МС Ген. Владимир Вазов“, обслужваща същите линии, се закрива.

Новата организация е поредният етап от продължаващите промени по бул. „Владимир Вазов“, където през последните месеци трафикът нееднократно беше пренареждан заради строителните дейности и транспортната инфраструктура. За шофьорите и пътниците най-важното е, че настоящият режим е в сила до 15 септември включително, а в часовете с най-силен трафик в района са възможни допълнителни забавяния.