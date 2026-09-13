Нова тапа по софийски булевард. Затварят платно и променят тролеи
Ограниченията са в сила от днес до 15 септември, а движението в ключов участък минава двупосочно само по едното платно
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Ограниченията са в сила от днес до 15 септември, а движението в ключов участък минава двупосочно само по едното платно
От АПИ призовават шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация
Въвежда се организация на движението във връзка с провеждането на футболна среща между отборите на България и Норвегия на 3 септември на Национален ст...
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