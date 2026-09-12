Нова тапа по софийски булевард. Затварят платно и променят тролеи
Ограниченията са в сила от днес до 15 септември, а движението в ключов участък минава двупосочно само по едното платно
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Ограниченията са в сила от днес до 15 септември, а движението в ключов участък минава двупосочно само по едното платно
Ремонтът трябва да продължи от 20 октомври 2025 година до 21 февруари 2026 година
Чрез улицата се облекчава транспортното обслужване на редица обществени и жилищни зони
От какво се притесняват хората в района
Нови маршрути до 5 юли
Не се съобщава за жертви и тежко пострадали
С новите трамвайни релси и гумени уплътнения ще бъде ускорен градският транспорт
За щастие, няма жертви
За днес беше планирано да се отвори за движение бул."Тодор Каблешков" от ул. "Луи Айер" до бул. "Черни връх"
Първоначално автомобили няма да се движат в участъка от „Лъвов мост“ до Централна жп гара
Строителните работи са планирани за догодина
Задръстванията в района вече не са само в пиковите часове
Пострадалият човек е в изключително тежко състояние и е транспортиран в болница
Какво се случва с бул. Симеоновско шосе
В момента е без мерки за укрепване
Друг очевидец засне катастрофата и бе засипан от грозни думи
На място освен полицаите, които задържали бесния шофьор, се отзовали и медици
Към момента няма данни за пострадали
Събитието е точно два месеца преди откриването на Олимпийските игри в Париж
Движението ще бъде възстановено на 26 май