Терзиев се произнесе за този столичен булевард. Обещанието

Продължава работата по ремонта на настилките около трамвайното трасе по бул. „Янко Сакъзов“, съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук. Старият асфалт се заменя с нова гранитна паважна настилка – по-устойчива, по-екологична и по-тиха.

Новата настилка намалява вибрациите от трамваите, не задържа вода при дъжд и издържа по-дълго във времето. Миналата година я тествахме при ул. „Сан Стефано“ – резултатите бяха отлични, затова сега продължаваме с целия булевард, написа още столичният кмет.

"Кратерите по бул. „Янко Сакъзов“ скоро ще останат в историята. Всеки, който е минавал оттам, знае за какво говоря – дупките, в които са срязани не една и две гуми и са изкривени доста джанти. Аз имам личен опит със спукана гума точно там. Така че, да – познавам добре „терена“, допълни той.

Проектът е на стойност около 1 млн. лв., изцяло от бюджета на Столичната община, а ремонтът се извършва без спиране на движението и трамваите – защото хората трябва да могат да се придвижват нормално, дори когато градът се обновява, заяви Васил Терзиев. Ще бъдат ремонтирани два участъка – от ул. „Сан Стефано“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и до ул. „Кракра“ с дължина от около 700 метра, както и ще бъде подменена 4000 кв. м настилка.

Ремонтът трябва да продължи от 20 октомври 2025 година до 21 февруари 2026 година, обявиха на сайта си от Столичната община, като за различни периоди от време ще бъдат измествани съществуващи спирки на трамвайни линии с номера 20, 21, 22 и автобусна линия N4.

Паралелно вървят и други важни ремонти – по бул. „Ал. Стамболийски“ и разширението на бул. „Рожен“ с нов релсов път, написа още Терзиев. Той припомни, че за някои от проектите градът зависи от държавата.

София е подала проекти за над 200 млн. лв. по Програмата за подпомагане на общините, а досега сме получили едва около 200 хил. лв. Това забавя модернизацията на важни участъци от градския транспорт – включително бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Опълченска“, заяви Васил Терзиев.

"Софиянци биха оценили държавата просто да си плаща навреме сметките. Защото, когато финансирането е осигурено – проектите, които правим със собствени средства, се случват – качествено и в срок", допълни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com