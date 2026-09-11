Жега преди големия обрат. Бури и порои връхлитат България през уикенда

Последен мощен изблик на лятото ще ни подари днешният 11 септември, преди времето да смени рязко посоката. Днес температурите ще достигнат 31-36 градуса, но още през почивните дни от запад ще започнат гръмотевични бури, ще нахлуе хладен въздух и жегата ще бъде прекършена. Началото на следващата седмица ще донесе още по-сериозен спад - на места дневните температури ще се сринат до около 20 градуса, а прогнозата допуска и значителни количества дъжд.

До 36 градуса преди промяната

Сутринта в отделни източни райони ще има ниска облачност, но тя бързо ще се разкъса. След това над по-голямата част от България ще бъде слънчево, а следобедът отново ще напомни за истинско лято.

Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 31 градуса. Ще духа слаб до умерен южен и югоизточен вятър. След пладне над западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но все още без валежи. Прогнозата на НИМХ за Южна България също потвърждава слънчево време, температури до 36 градуса и развитие на купеста облачност в западните райони.

Точно този спокоен и горещ ден обаче ще бъде границата между две съвсем различни метеорологични картини.

В планините слънце, но облаците вече се събират

В планините петък ще остане предимно слънчев. Следобед купеста облачност ще се появи първо над Западна Стара планина, а до вечерта и над масивите в Югозападна България. Валежи обаче не се очакват.

Вятърът ще бъде до умерен от изток-югоизток, а към края на деня постепенно ще се ориентира от югозапад. На 1200 метра максималната температура ще е около 25 градуса, а на 2000 метра - около 18 градуса.

Морето остава спокойно и топло

По Черноморието денят също ще бъде предимно слънчев. Само в сутрешните часове на места ще се задържи ниска слоеста облачност, която постепенно ще намалее.

Ще духа умерен източен и югоизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 28 градуса, а морската вода остава много приятна - 24-25 градуса. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В събота започва обратът

Истинската промяна идва през почивните дни. В събота над западната половина от страната ще започне развитие на купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи и гръмотевични бури. При бурите вятърът временно ще се усилва.

Температурите още в събота ще тръгнат надолу. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, като само в Горнотракийската низина все още са възможни 32-33 градуса. Това ще бъде първият осезаем знак, че продължителното лятно време отстъпва.

В неделя бурите стигат и на изток

В неделя нестабилността ще се разшири. Валежи и гръмотевици ще има вече не само в западната половина от страната, а на места и на изток.

Повишена е вероятността за значителни количества дъжд в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Северозападният вятър ще се усили и ще започне да вкарва чувствително по-хладен въздух.

Дневните температури ще паднат още - предимно между 23 и 28 градуса. Само за два дни на места разликата спрямо петъчната жега може да надхвърли 10 градуса.

Понеделник носи истински есенни температури

В понеделник, 14 септември, облачността ще бъде значителна над голяма част от страната. Вероятността за дъжд и гръмотевични бури остава висока, като на отделни места са възможни и значителни количества.

Северозападният вятър вече ще обхване и източните райони. Максималните температури ще бъдат едва между 20 и 25 градуса - огромен контраст с 31-36 градуса само три дни по-рано.

Това ще бъде и най-осезаемият момент от промяната - от почти юлска жега България ще премине към температури, характерни за ранната есен.

На 15 септември - хладно и с още дъжд

Във вторник, 15 септември, времето ще остане сравнително хладно. Облачността ще бъде променлива, но по-често значителна, а превалявания се очакват главно в източната половина от страната и в Рило-Родопската област.

Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, но в котловините на Западна България сутринта ще бъде направо студена - едва 6-9 градуса. Максималните ще останат предимно между 22 и 27 градуса.

Кратко успокоение в сряда

В сряда облачността ще се разкъса и временно ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне, а на места дори ще стихне.

Сутринта обаче ще напомня, че есента вече чука на вратата. В равнините и котловините на места ще се образуват ниска облачност и мъгла, а температурите ще бъдат доста ниски. През деня ще започне леко затопляне.

Нов фронт се задава в четвъртък

Спокойствието няма да продължи дълго. В четвъртък северозападният вятър отново ще се усили, облачността ще се увеличи и от северозапад към югоизток на места ще преминат краткотрайни валежи.

Така само за няколко дни България ще премине през почти всички лица на септември - от 36-градусова жега и безоблачно небе до гръмотевични бури, поройни валежи, сутрешни температури от едва 6-9 градуса и първите по-сериозни есенни мъгли.