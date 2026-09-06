Времето през седмицата. След този ден се захлажда, идат бурите

Новата седмица ще започне с предимно слънчево и спокойно време, като в първите дни ще се задържат сравнително хладни сутрини, но дневните температури постепенно ще се повишават. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но през по-голямата част от страната валежите ще бъдат ограничени.

Постепенно през седмицата атмосферата ще стане по-неустойчива, а към петък и събота се очаква значителна промяна на времето с развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевични бури на много места, прогнозират от "Метео Балканс".

Понеделник – слънчево и сравнително хладно

В началото на седмицата времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се появява купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде малка.

Сутрин температурите ще са сравнително ниски за началото на септември, особено в котловините и местата с по-слаби ветрове. През деня ще се затопля, като максималните температури ще бъдат около 25–30°C.

Вятърът постепенно ще отслабва и в много райони временно ще стихва.

Вторник и сряда – постепенно затопляне

Във вторник и сряда ще се запази предимно слънчевото време. Следобедната купеста облачност над планините ще бъде по-осезаема, но в равнинната част на страната ще преобладава слънчево време.

Дневните температури постепенно ще се повишават и ще бъдат с около 3–4 градуса по-високи спрямо началото на седмицата. На места максималните температури отново ще достигат и надхвърлят 30°C.

Вятърът ще бъде слаб, предимно от източна посока, като в много райони ще има условия за временно стихване.

Четвъртък – първи признаци за промяна

Около средата на седмицата времето все още ще бъде сравнително спокойно, но атмосферата постепенно ще се лабилизира.

В четвъртък следобед ще се развива по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, особено над западните райони. На отделни места там са възможни краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове, но облачността постепенно ще се увеличава.

Петък – рязко увеличаване на нестабилността

По-съществената промяна се очаква в петък. Над Западна и Централна България ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

При развитието на по-мощни гръмотевични клетки не са изключени силни пориви на вятъра и локално значителни количества валежи.

Вятърът ще остане слаб до умерен и ще бъде предимно от изток-югоизток. Температурите все още ще бъдат сравнително високи, но постепенно ще започнат да се понижават.

Събота – захлаждане и валежи на много места

В събота нестабилното време ще обхване и източните райони на страната. На много места ще се развиват купесто-дъждовни облаци, които ще носят краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, което ще доведе до по-съществено понижение на температурите.

Максималните температури в събота ще бъдат под 30°C в цялата страна, а след преминаването на атмосферния фронт ще започне чувствително освежаване.

Какво време ни очаква през седмицата?

Седмицата ще има два ясно изразени периода. Първата половина ще бъде по-спокойна, слънчева и постепенно по-топла, с хладни сутрини и ограничена следобедна облачност основно над планините.

Втората половина ще донесе постепенно увеличаване на атмосферната нестабилност. Първите по-сериозни прояви се очакват в четвъртък, докато петък и събота изглеждат като най-динамичните дни от седмицата.

Особено внимание трябва да се обърне на петък и събота, когато гръмотевичните бури могат да бъдат локално интензивни, а вятърът временно да се усилва при преминаването на отделни конвективни клетки.

След захлаждането в събота времето ще придобие по-типичен за началото на есента характер.