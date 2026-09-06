Общество

Пожар избухна между два столични квартала. Първи подробности

На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците

Пожар избухна между два столични квартала. Първи подробности
06 сеп 26 | 16:35
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Фатме Мустафова

Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г“ и „Враждебна“. Огънят е обхванал сухи треви и храсти в близост до голям търговски обект, непосредствено до бул. „Владимир Вазов“, съобщава Нова.

Стихията се разпространява на фронт от около 200 метра. На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците.

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В гасенето са се включили и работници от близките обекти. С помощта на багер те засипват огъня с пръст и прокопават траншеи, за да ограничат разпространението му.

Към момента няма данни за пострадали.

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Автор Фатме Мустафова

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