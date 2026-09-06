Пожар избухна между два столични квартала. Първи подробности

Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г“ и „Враждебна“. Огънят е обхванал сухи треви и храсти в близост до голям търговски обект, непосредствено до бул. „Владимир Вазов“, съобщава Нова.

Стихията се разпространява на фронт от около 200 метра. На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците.

В гасенето са се включили и работници от близките обекти. С помощта на багер те засипват огъня с пръст и прокопават траншеи, за да ограничат разпространението му.

Към момента няма данни за пострадали.