София празнува със светлини, ретро трамвай и тайните на стария град

София празнува днес с програма, която превръща центъра на града в огромна сцена - от тържествената церемония пред храма „Света София“ до ретро трамвай, безплатни исторически разходки и най-мащабното досега издание на светлинния фестивал LUNAR. Кулминацията идва след залез, когато фасадите на Ларгото ще оживеят в произведенията на седем артисти, достигнали до финала на най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света. Музеи и галерии също отварят безплатно вратите си, а празненствата няма да приключат тази вечер - светлинната програма продължава до 20 септември.

От знамето на София започва празничният ден

Официалната програма започва в 10:00 часа с тържествена сесия на Столичния общински съвет. Ще бъдат връчени отличията „Почетен гражданин на София“ и „Почетен знак на Столична община“, а приветствия ще отправят кметът Васил Терзиев и председателят на СОС Цветомир Петров.

В 11:30 часа пред храма „Света София“ ще бъде издигнато знамето на столицата и ще бъде отслужен тържествен водосвет от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Президентът Илияна Йотова ще участва в церемонията и ще приеме почетния караул на площад „Св. Александър Невски.

Защо точно 17 септември

Днешният празник има сравнително нова история. Столичният общински съвет определя 17 септември за Ден на София с решение от 25 март 1992 г., а първото официално честване е през същата година. Датата съвпада с православния празник на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София.

Любопитен детайл е, че още първият празник през 1992 г. не минава съвсем спокойно. Около освещаването на новото знаме на София възниква напрежение заради тогавашния църковен разкол, а президентът Желю Желев закъснява за церемонията. Така традицията, която днес изглежда неизменна част от календара на столицата, започва в доста бурен исторически момент.

Ларгото ще се превърне в море от светлина

Голямата атракция започва вечерта. LUNAR: „Светлините на София“ превръща Ларгото в гигантско платно, върху което ще се състезават седем финалисти от международния конкурс „Градски пулс“. Проекциите ще обхванат едновременно фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието.

Организаторите определят конкурса като най-голямото международно състезание за имерсивен видеомапинг в света. Седемте финални произведения ще се прожектират във всяка от четирите вечери от 17 до 20 септември, а зрителите за първи път ще могат сами да изберат свой фаворит чрез мобилното приложение на LUNAR. Предвидени са две големи награди - на международното жури и на публиката, всяка на стойност 10 000 евро. Победителите ще бъдат обявени на 20 септември.

Фестивалът навършва пет години, а от създаването му в програмата са показани повече от 170 светлинни произведения на над 70 артисти и колективи от различни държави. Тази година обаче мащабът е различен - вместо отделна фасада, сцената е целият ансамбъл на площад „Независимост“.

Ретро трамвай връща София назад във времето

За хората, които предпочитат истинска разходка вместо светлинни технологии, празникът предлага друга атракция - ретро трамвай. Мотрисата ще потегля в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 часа по маршрута от надлез „Надежда“ до площад „Журналист“.

Паралелно с това ще има няколко безплатни пешеходни тура. „Бохемска София“ ще разказва за хората и местата зад познатите фасади, „Исторически маршрути: София“ ще води из различни пластове от миналото на града, а маршрутът „Сердика е моят РИМ“ ще връща посетителите към античния град под съвременната столица. Ученически турове ще свържат Софийския университет с Държавна агенция „Архиви“.

Безплатен вход в музеите

Празникът дава и рядка възможност няколко от най-интересните исторически пространства на София да бъдат посетени без билет. Регионалният исторически музей на площад „Бански“ 1 е със свободен вход, както и редица негови филиали и археологически обекти. Сред тях са Античният комплекс „Сердика“, археологическото ниво под храма „Света София“, Западната порта на Сердика и Триъгълната кула.

Софийската градска художествена галерия и филиалите й също са част от програмата, а за учениците „Музейко“ отваря безплатно интерактивните си научни и образователни пространства.

Старите софиянци отново излизат на улицата

Една от най-любопитните изложби е разположена не в музей, а в парка пред НДК. „Архикултурни фоторазкази: Старите софиянци“ събира архивни фотографии на градския живот от първата половина на XX век. Снимките идват от колекциите на Виктор Топалов от „Бохемска София“ и Здравко Петров от „Исторически маршрути: София“.

Така за един ден столицата може да бъде видяна в няколко различни епохи - антична Сердика под улиците, стара София в архивните фотографии, градът на ретро трамваите и модерният мегаполис, върху чиито административни сгради вечерта ще се движат гигантски светлинни картини.