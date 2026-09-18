София празнува със светлини, ретро трамвай и тайните на стария град
Ларгото става огромна сцена, музеите отварят безплатно, а столицата предлага разходки назад във времето
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Ларгото става огромна сцена, музеите отварят безплатно, а столицата предлага разходки назад във времето
София, Вяра, Надежда и Любов водят дълъг списък от празнуващи, а народната традиция свързва деня със семейството, мира и домашния хляб
Любителите на градската история могат да се включат в пешеходни образователни турове
София. "Тази година общината инвестира около 39 милиона лева в училища и детски градини. Това е моята основна задача", каза кметът на Столична община...