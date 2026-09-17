Рожден ден днес има Минчо Минчев

Рожден ден днес празнува един от най-изтъкнатите български цигулари и музикални педагози Минчо Минчев.

Роден на 17 септември 1950 г. в Габрово, той започва да свири на цигулка едва на четиригодишна възраст, а на девет вече изнася първия си самостоятелен концерт. Завършва Българската държавна консерватория при проф. Емил Камиларов, след което специализира в Лондон при проф. Ифра Нийман. Талантът му бързо му носи международно признание с лауреатски титли от някои от най-престижните цигулкови конкурси в света – „Хенрик Виенявски“ (Полша), „Николо Паганини“ (Италия) и „Карл Флеш“ (Великобритания).

През богатата си кариера Минчо Минчев концертира на четири континента, гостувайки в легендарни зали като „Карнеги хол“ в Ню Йорк, „Кенеди център“ във Вашингтон и „Роял Албърт хол“ в Лондон. Бил е и солист на световни оркестри под палката на диригенти като сър Невил Маринър и сър Чарлз Гроувс. Признание за изключителния му дар е и фактът, че от 1977 г. българската държава му предоставя да свири на безценна цигулка „Страдивариус – Барон Витгенщайн“ от 1716 г.

Освен активен изпълнител, той е и признат педагог – от 1990 г. е професор в Университета за изкуства „Фолкванг“ в Есен, Германия. Води майсторски класове по целия свят и е председател на фондация „Панчо Владигеров“.

Днес празнува още един от най-великите български спортисти и двукратен олимпийски шампион по класическа борба Петър Киров.

Роден е на 17 септември 1942 г. в село Калчево, Ямболско. През своята блестяща кариера в категория до 52 кг той доминира на световния тепих. Печели златни медали на Олимпийските игри в Мексико (1968 г.) и Мюнхен (1972 г.). В колекцията си има още три световни (1970, 1971, 1974 г.) и четири европейски титли, като е обявен и за Спортист №1 на България за 1970, 1971 и 1972 г.

След края на състезателната си кариера Петър Киров се посвещава на науката и преподавателската дейност, като става професор в Националната спортна академия „Васил Левски“.

В днешния ден черпи още един от най-обичаните български писатели, сатирици и сценаристи Михаил Вешим.

Михаил Георгиев Мишев е на 17 септември 1960 г. в София в семейството на известния писател Георги Мишев. През 1982 г. завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от същата година започва работа във вестник „Стършел“, където по-късно става главен редактор. Автор е на множество фейлетони, разкази и популярни хумористични романи, сред които „Английският съсед“, „Нашингтон“, „Руският съсед“ и „Оксиморон“. Романът му „Английският съсед“ е филмиран и номиниран за Литературната награда на Европейския парламент. Творчеството му, отличено с редица национални награди за хумор и сатира, се отличава с фино чувство за хумор и ярка социална ирония.

На тази дата повод за празненство имат също:

Мария Рамова, главен счетоводител на МБАЛ „Проф.Д.Ранев“-гр.Пещера

Д-р Данка Манукова, началник Отделение по неврология в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“-гр.Пещера

Доц. д-р Никола Боянов, началник Отделение по гастроентерология в УМБАЛ „Пълмед“