София качва колелото на „Цариградско шосе“

Един от най-натоварените булеварди в София ще смени автомобилите с велосипеди за около два часа тази сутрин. Градско велошествие ще тръгне в 10:00 часа от площад „Народно събрание“ и ще премине по „Цариградско шосе“, а Столичната община кани всеки желаещ да вземе колелото си и да се присъедини. Сборният пункт е от 9:30 часа, а колоната се очаква да бъде поведена от кмета Васил Терзиев.

По следите на Giro d’Italia

Маршрутът минава от площад „Народно събрание“ по бул. „Цариградско шосе“, след това по ул. „Самоковско шосе“ и бул. „Копенхаген“, откъдето участниците ще поемат обратно към центъра. Между 10:00 и 12:00 часа по трасето ще има временна организация на движението, като са предвидени промени и в част от маршрутите на градския транспорт.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността и следва част от трасето на финала на третия етап на Giro d’Italia, който София посрещна през май. Тогава по данни на Столичната община около 30 000 души с велосипеди изпълниха „Цариградско шосе“.

Колелото трябва да стане реална алтернатива

„За нас велосипедът не е само повод за едно шествие - работим за цялостна и свързана велосипедна мрежа, която да направи колелото реална алтернатива за придвижване в града“, заяви Васил Терзиев, цитиран от Столичната община.

По думите му целта е да бъдат създадени повече от 20 км нова велосипедна инфраструктура - по улиците, в парковете и споделените пространства, както и чрез връзки между вече съществуващите трасета.

Велошествието се организира от Столичната община със съдействието на Центъра за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания.