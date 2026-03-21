Каракачанов каза кой печели от войната в Иран

„Основната цел на Израел е промяна на режима в Иран, а не сделка, както във Венецуела. До смяна на режима може да се стигне само при успешна сухопътна операция, която към момента се готви, но Тръмп дава противоречиви сигнали. Междинните избори през ноември притесняват американския политически контекст“. Това коментира лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

По думите му мотивите на Израел и САЩ за войната в Иран са различни. За Тел Авив е въпрос на оцеляване на държавата, а за САЩ – геополитически баланс и запазване на Америка като основен световен фактор, оспорван от Китай и Русия.

Каракачанов смята, че големите печеливши от войната в Иран са САЩ и Русия. Той отрече, че Путин е изоставил Техеран и добави, че Москва предоставя на Иран сателити, чрез които страната нанася точни удари върху американски бази. Според него падането на режима в Иран би дало на Китай и Русия нов фронт зад гърба им.

По отношение на вътрешната политика Каракачанов заяви: „Политиката на следващото българско правителство трябва да е коренно различна от последните и да защитава националния интерес. Това не означава анти-европейско поведение, а отстояване на интересите на страната. ЕС, колкото и да се опитват да го направят федерална държава, остава съюз на суверенни държави, които защитават собствените си интереси“.

„На някои места „Прогресивна България“ е предложила на представители на ВМРО места в листите си“, заключи Каракачанов.

