Най-високото село на Балканите е в облаците. 6 месеца зима, вълшебни билки, ледникови езера,

Разположено на около 1600 метра надморска височина в черногорската планина Дурмитор, Босача държи гордата титла за най-високото постоянно обитавано село на Балканите. Докато съседният град Жабляк е най-високият град, Босача отива още по-нагоре - там, където въздухът е толкова чист, че направо замайва!

Зима от 6 месеца (и съседи, които не ви досаждат)

В Босача терминът „снежна изолация“ не е бедствие, а просто част от календара. През зимата преспите тук често надхвърлят 2 метра, а пътищата изчезват под бяла покривка за цели седмици. Днес в селото целогодишно живеят само шепа семейства. Така че, ако търсите място, където да избягате от съседските клюки - това е идеалното скривалище.

Изгубеният ски лифт от 80-те години

Малцина знаят, че през 80-те години на миналия век Босача е била напът да се превърне в Хит №1 за скиорите. В селото е работил ски лифт и местните все още разказват с гордост как през април горе на пистите в Босача е имало повече хора, отколкото в самия град Жабляк! Днес лифтът вече не функционира, но тишината и пролетният сняг все още са там.

Кулинарно злато: „Дурмиторски скоруп“

Животът на 1600 метра височина има един невероятен плюс - пасищата са пълни с лечебни билки. Благодарение на това местните пастири от векове майсторят Дурмиторски скоруп - специфичен, ферментирал в дървени каци каймак с богат и интензивен вкус. В комбинация с домашен хляб и прочутия пушен сушен бут (пршут), той е гаранция, че няма да огладнеете, докато катерите върховете.

До портата на „Очите на планината“

Селото е истински портал към приказния свят на Дурмитор. Само на крачка разстояние се намират някои от най-красивите ледникови езера, наричани от местните „Планински очи“ - Змийското езеро (Zminje jezero), Ябланското езеро (Jablan jezero) и Барно езеро (Barno jezero).