Защо на Земята не може да има планини по-високи от 10 километра?
Геоложките процеси могат да издигат планини, но гравитацията и слабостта на скалите решават докъде
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Геоложките процеси могат да издигат планини, но гравитацията и слабостта на скалите решават докъде
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