Битката за туристи между България и Гърция за съжаление е категорично в полза на южните ни съседи. Само за първите 9 месеца от годината Гърция е спечелила от пътувания 22 милиарда евро, докато прогнозите за България са за стойности около 5 милиарда евро.

България получава над 4 млрд. евро годишно от чуждестранни туристи и други международни посетители, според данните за платежния баланс на БНБ и статистиката на Евростат.

През 2025 г., последната пълна календарна година, приходите достигат 4,26 млрд. евро, а за 2026, поради инфлацията, се очаква да минат 5 милиарда.

Увеличението на приходите от туризъм в Гърция се дължи както на по-големия брой посетители, така и на по-високите средни разходи на турист.

Входящият туризъм е нараснал с 8,3%, достигайки 34,2 млн. пътуващи, а средният разход на едно пътуване се е увеличил с 1,5%.

Същевременно салдото от пътувания отчита излишък от €18,8 млрд. при €17,4 млрд. през същия период на 2025 г.

Разходите на гръцките граждани за пътувания в чужбина са се повишили с 22% до €3,14 млрд.

Противно на очакванията, че българите правим туризма на гърците, Германия е най-големият източник на туристически приходи за съседите. Постъпленията от германски туристи са се увеличили с 13,5% до €3,5 млрд., а броят на посетителите от този пазар е нараснал с 8,5% до 5,26 млн.

За разлика от Гърция, където Германия е водещ източник на туристически приходи, за България особено голямо значение имат съседните държави. Румъния, Турция, Гърция и Сърбия са сред основните пазари по брой посещения на чуждестранни граждани у нас.

Според последните официални данни на НСИ само през септември 2026 г. най-много посещения в България са реализирали граждани на Турция - 207 хил., следвани от Румъния - 201 хил., Украйна - 104 хил., Гърция - 101 хил., Германия - 93 хил., Полша - 92 хил. и Сърбия - 65 хил.

Ако се разглеждат единствено посещенията с цел почивка и екскурзия, на първо място са румънците с 91 хил. посещения, следвани от поляците със 70 хил., германците с 51,5 хил., турците с 51,3 хил., украинците с 46 хил. и британците с 38 хил.

Румъния и Полша са сред най-важните пазари за българския ваканционен туризъм, наред с традиционните пазари Германия и Великобритания.

Съществена особеност на българската статистика е големият дял на транзитно преминаващите чужденци. Само през септември те са 390 хил., или 31,2% от всички чуждестранни посещения в страната.