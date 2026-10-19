Челен сблъсък за дроновете. Политолози кръстосаха шпаги

Челен сблъсък за дроновете в ефира на бТВ. Социологът Андрей Райчев и политическият анализатор Георги Харизанов влязоха в спор по повод последните атаки с дронове в икономическата зона и в българските териториални води в Черно море.

Според Харизанов най-естественото нещо е правителството да излезе и да каже, че зад атаките стои Русия, както е ясно за всички в Европа. Андрей Райчев обаче му опонира и подчерта, че едно такова обвинение само ще изостри положението ни с Русия.

По думите на Райчев ползата за България от това да не обвинява директно Москва за атаките в Черно море е тази, че „се отдалечаваме от трета световна война“.

На свой ред Харизанов изрази надежда „това снишаване“ на българското правителство да приключи и просто да се назове истината такава, каквато е. И допълни, че казвайки истината, със сигурност няма да влезем във война с Русия.

Андрей Райчев прогнозира, че Европа ще се окаже изправена пред финансова криза заради последиците от пандемията от коронавируса, войната в Украйна и „Зелената сделка“.

„След тези протести, които в момента ги има навсякъде, Европа няма да бъде същата“, предупреди социологът.

Заради колебливото поведение на кабинета заради дроновете в Черно море, Харизанов посочи, че между градската демократична общност и премиера Радев започва да се отваря пропаст, която „не виждам как може да се затвори“.