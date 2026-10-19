Политика

Челен сблъсък за дроновете. Политолози кръстосаха шпаги

Андрей Райчев прогнозира, че Европа ще се окаже изправена пред финансова криза

Челен сблъсък за дроновете. Политолози кръстосаха шпаги
19 окт 26 | 10:00
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Мира Иванова

Челен сблъсък за дроновете в ефира на бТВ. Социологът Андрей Райчев и политическият анализатор Георги Харизанов влязоха в спор по повод последните атаки с дронове в икономическата зона и в българските териториални води в Черно море.

Според Харизанов най-естественото нещо е правителството да излезе и да каже, че зад атаките стои Русия, както е ясно за всички в Европа. Андрей Райчев обаче му опонира и подчерта, че едно такова обвинение само ще изостри положението ни с Русия.

По думите на Райчев ползата за България от това да не обвинява директно Москва за атаките в Черно море е тази, че „се отдалечаваме от трета световна война“.

На свой ред Харизанов изрази надежда „това снишаване“ на българското правителство да приключи и просто да се назове истината такава, каквато е. И допълни, че казвайки истината, със сигурност няма да влезем във война с Русия.

Андрей Райчев прогнозира, че Европа ще се окаже изправена пред финансова криза заради последиците от пандемията от коронавируса, войната в Украйна и „Зелената сделка“.

„След тези протести, които в момента ги има навсякъде, Европа няма да бъде същата“, предупреди социологът.

Заради колебливото поведение на кабинета заради дроновете в Черно море, Харизанов посочи, че между градската демократична общност и премиера Радев започва да се отваря пропаст, която „не виждам как може да се затвори“.

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Автор Мира Иванова
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1 Коментара
Zar Boris
преди 58 минути

Райчев не е политолог,но добър ляв Журналист.Харизанов няма нищо общо с Политиката,но от край време умее да бълва Пасквили и/или простотии против всичко ляво. Разбира се,Напоителните Системи са неговата Стихия!!!!! Нито един от двамата обаче не казва,кой ни натиска,да кажем, че Дроновете са Руски????? Има кораби има стрелби,има дронове и торпеда на Война,като на Война!!!!! Все пак, да съм ясен: Всичко,което се движи сега в Черно Море,и превозва Военни Товари, е Легитимна Цел както за Русия, така и за Украйна, КАЗАХ, ако не вярвате,питайте Арменския ПОП !!!!!!!

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