Помните ли робинята Изаура? На 69 изглежда невероятно и изненада с признание

Помните ли красивата Изаура от легендарния бразилски сериал, който някога приковаваше милиони зрители пред телевизорите? Половин век след премиерата му актрисата Луселия Сантос е на 69 години, но продължава да впечатлява с младежко излъчване, енергия и неподправена усмивка. Снимките й в социалните мрежи предизвикват носталгия сред почитателите на една от най-обичаните телевизионни героини. Оказва се обаче, че зад щастливия й вид се крие и изненадващо лично решение - звездата е затворила страницата на романтичните отношения и предпочита свободата.

Момичето, което покори света

Луселия Сантос е едва на 19 години, когато през 1976 г. получава главната роля в „Робинята Изаура“. Историята на младата робиня, която се бори за свободата и любовта си, се превръща в световен телевизионен феномен.

Сериалът е продаден в над 100 държави, а неговата популярност достига Европа, Азия и Латинска Америка. За милиони зрители лицето на Луселия завинаги остава свързано с трогателната съдба на Изаура.

Самата актриса обаче никога не е приемала световната слава като нещо, което трябва да я заслепява.

„Бях на 19 години. Имах дисциплина. Бях възпитана в дисциплина. За мен успехът беше просто последица от работата“, спомня си тя в бразилското телевизионно предаване „Сем Сенсура“, цитирано от „О Диа“.

Луселия признава, че тогава най-важното за нея било хората да я възприемат като истинска актриса, а не като знаменитост.

На 69 години не се страхува от бръчките

Днес Сантос продължава да бъде забележително жизнена. Запазила е характерната си дълга тъмна коса, усмивката и енергичния темперамент, с които зрителите я помнят.

Любопитното е, че тя не се стреми на всяка цена да изглежда по-млада. Според унгарското списание „Стори“ актрисата приема естествените промени във външността си и не се притеснява от бръчките или необходимостта да носи очила.

Тя предпочита естествения вид, използва малко грим и не проявява интерес към хирургични процедури за подмладяване.

Луселия обаче далеч не живее само със спомените за миналото. Продължава да участва в театрални и филмови продукции, а сред новите й проекти е бразилската комедия „Um Casal Quase Perfeito“, в която си партнира с известни актьори като Мариса Орт и Луис Фернандо Гимараеш.

„Страстта ме движи. Когато почувствам връзка с думите на даден герой, всичко се превръща в игра“, споделя тя пред бразилския „Корео да Маня“.

Изненадващото признание за любовта

Докато професионалният й живот продължава да бъде изпълнен със събития, в личен план актрисата е взела категорично решение.

След бракове и сериозни връзки Луселия вече не изпитва желание да търси нов романтичен партньор.

„Приключих с любовния си живот. Това е, толкова беше“, заявява тя в признание, припомнено от унгарското списание „Стори“.

Актрисата обяснява, че живее сама и действително харесва независимостта си. С годините е стигнала до убеждението, че отношенията изискват твърде много компромиси и очаквания.

„Научих, че бракът може да работи само ако човек се откаже от всичките си очаквания“, казва Луселия.

За нея самотата очевидно не означава непременно тъга. Напротив, тя цени възможността сама да решава как да живее и на какво да посвещава времето си.

Най-голямата й радост е внучката Каролина

Особено място в живота на актрисата заема единственият й син Педро Нешлинг, роден от брака й с диригента Жон Нешлинг.

Педро, който вече е на 44 години, също е избрал артистична професия и работи като актьор, сценарист и режисьор.

Луселия е и щастлива баба на Каролина, дъщерята на Педро и актрисата Витория Фрате. Момиченцето живее в Португалия, затова срещите им невинаги са толкова чести, колкото би искала.

„Каролина е много жизнено дете. Обичам да бъда с нея, да играя с внучката си“, признава актрисата пред бразилското издание „Глобо“.

Още по-любопитно е, че Каролина също проявява артистични заложби.

„Тя е талантлива. Надявам се да избере актьорската професия. Ще бъда много щастлива“, споделя звездата.