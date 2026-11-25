Канарите успяха да извоюват победа в първата битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази седмица. След като Зелените останаха на косъм от Резиденцията вчера, днес те демонстрираха отлична работа в екип, която им донесе първото място и изпрати Ураганите на съвет.

Денят на Арената в Дивия север започна драматично. Виктория поведе Канарите след раздялата с капитана на отбора вчера. Фризьорът Пепи обаче използва наследения от Жасмина амулет - “Черния печат”, и превърна строителя Иван в новия лидер на Зелените. Решението му предизвика противоречиви реакции у членовете на двете племена.

Последвалата битка за спасение започна с надмощие за Канарите. Трудности с въздушния елемент в съревнованието оставиха Ураганите далеч назад, докато противниците им успяха да завършат сблъсъка с внушителна преднина.

Утре от 20:00 ч. по NOVA Ураганите ще определят първия номиниран воин тази седмица, а на Арената двата отбора ще сложат край на Войната на племената с финалното предизвикателство за неприкосновеност този сезон.