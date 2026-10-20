Китайският Нострадамус с пет зловещи прогнози за 2027 година

Война, която може да продължи десетилетия, световен икономически срив, връщане на задължителната военна служба и масови безредици, наподобяващи гражданска война. Това са част от петте тревожни сценария за 2027 г., очертани от китайско-канадския преподавател и политически коментатор Цзян Сюецин, наричан в социалните мрежи „Китайския Нострадамус“. Популярността му нарасна, след като негови привърженици започнаха да му приписват успешни прогнози за победата на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г. и за конфликта между САЩ и Иран. Предупрежденията му са направени в интервю за подкастъра Джак Нийл през април, а сега отново привличат внимание, съобщава аржентинското издание „Катамарка Я“.

Първият сценарий: Война, която няма край

Най-мрачното предупреждение на Сюецин е свързано с конфликта между САЩ и Иран. Според него напрежението няма да отслабне, а може да доведе до мащабно американско сухопътно нахлуване.

„Смятам, че тази война между Съединените щати и Иран само ще ескалира. Няма изход от нея“, заявява той.

Анализаторът прогнозира, че американската армия може да попадне в продължителен конфликт, от който ще бъде изключително трудно да се измъкне.

„Четири години са оптимистична оценка. Възможно е да бъдат десет или двадесет години“, предупреждава Сюецин.

Според неговите разсъждения подобна война би изтощила военните и финансовите ресурси на Вашингтон и би предизвикала сериозни политически последствия.

Вторият сценарий: Връщат задължителната военна служба

Продължителната война според професора неизбежно би увеличила нуждата от войници. Затова той допуска, че американското правителство може да възстанови задължителната военна служба за младите хора, включително навършилите 18 години.

„До 2027 г. рамката за национален набор вече би трябвало да е готова“, смята Сюецин.

Той не изключва възможността дотогава да бъдат приети необходимите законови промени или дори да започнат първите мобилизационни процедури.

Това обаче е лична прогноза на анализатора, а не обявено решение на американските власти.

Третият сценарий: Националната гвардия влиза в големите градове

Третото предупреждение е свързано с рязко разширяване на правомощията на американските служби за сигурност.

Сюецин допуска, че Имиграционната и митническа служба на САЩ, известна като ICE, ще придобие значително по-голямо влияние, а Националната гвардия ще бъде разположена в големите градове.

„ICE ще бъде много по-могъща, отколкото хората си представят“, заявява той.

Според неговата теория властите ще се подготвят за масови протести и обществено недоволство вследствие на икономическите проблеми и евентуалната мобилизация.

Анализаторът излага и още една спорна хипотеза. Според него Доналд Тръмп се възприема като човек със специална мисия да спаси Америка и може да потърси начин да остане на власт след 2028 г., въпреки конституционните ограничения за президентските мандати.

Това е предположение на Сюецин, а не заявено намерение на американския президент.

Четвъртият сценарий: Световната икономика рухва

Особено тревожна е прогнозата му за глобална икономическа катастрофа, която би засегнала не само САЩ, но и Европа и останалия свят.

Според анализатора основният риск е свързан с Ормузкия проток - стратегическия морски маршрут, през който преминават огромни количества петрол и втечнен природен газ.

Продължително или повторно затваряне на протока може да доведе до рязко поскъпване на енергоносителите, торовете, храните и транспорта.

„Ако САЩ загуби тази война, това ще означава крах на американската икономика“, предупреждава професорът.

Сюецин смята, че зависимостта на съвременната икономика от евтината енергия и сложните международни вериги за доставки може да превърне регионалния конфликт в криза със световни последици.

Според най-песимистичния му сценарий икономическият срив може да настъпи още до 2027 г.

Петият сценарий: Америка пред гражданска война

Последното предсказание е и едно от най-драматичните. Китайско-канадският коментатор допуска, че икономическите проблеми, войната и политическото противопоставяне могат да предизвикат масови безредици на американска територия.

„До 2027 г. всички предпоставки за гражданска война вече би трябвало да са налице“, заявява той.

Сюецин обаче уточнява, че не очаква класическа гражданска война с две големи армии, изправени една срещу друга.

Неговият сценарий включва поредица от протести, локални въоръжени сблъсъци, бунтове и конфликти между граждански групи и федералните сили за сигурност.

Възможното засилване на присъствието на Националната гвардия и имиграционните служби според него само би увеличило напрежението.

Как Китайският Нострадамус прави прогнозите си

Въпреки мистериозния си прякор Цзян Сюецин не твърди, че притежава свръхестествени способности.

Той обяснява метода си с анализ на историята, теорията на игрите и поведението на политическите лидери. Сравнява ги с участници в игра на покер, които преследват определени интереси и вземат решения според действията на останалите.

Именно чрез подобни исторически аналогии анализаторът се опитва да предвиди следващите стъпки на големите държави.