Представете си разкошна булчинска рокля, развълнуван младоженец, сватбени клетви, шампанско, музика, танци и огромна торта. Всичко изглежда като на истинска сватба, с една малка подробност - никой не сключва граждански брак. Това е новата мода на т.нар. фалшиви сватби, която набира популярност в Европа и Азия. Организаторите превръщат традиционното тържество в платено преживяване, а гостите получават възможност да се насладят на сватбеното веселие, без да е необходимо да познават младоженците. За необичайния бизнес разказва германската обществена медия SWR.

120 евро за билет, 25 000 евро за празненството

Една от най-впечатляващите фалшиви сватби се състояла в германското градче Нидерешах, в района на Шварцвалд. Организаторката Татяна Вернер превърнала своя комплекс за събития "Зеге" в сцена за истински сватбен спектакъл. Билетът за всеки гост струвал 120 евро, като присъстващите можели да се насладят на пълната програма на едно изискано тържество.

За главни герои били избрани Лаура Райхард и съпругът й Йоханес. Двамата всъщност били женени от седем години, но решили отново да си разменят брачни клетви, този път пред очите на трите си деца и десетки непознати гости.

Булката облякла дълга бяла рокля с дантела, а младоженецът я очаквал пред празнично украсената зала. Последвали клетви, целувки и аплодисменти, както при всяка традиционна сватба.

Организаторите не пестили средства. Гостите получили четиристепенно меню с подбрани вина, жива музика, професионални фотосесии и забавления с фокуси. Имало танцов флашмоб, художничка, която рисувала портрети на присъстващите, огромна сватбена торта и дори фойерверки.

Само за наемането на помещенията, обслужването, напитките и цветята били похарчени около 25 000 евро, съобщава SWR.

Младоженците не плащат, а гостите са непознати

Най-необичайното в германската сватба било, че голяма част от гостите изобщо не познавали булката и младоженеца. Те били купили билети, за да преживеят атмосферата на празника и да разгледат услугите на различните сватбени специалисти.

Самите Лаура и Йоханес участвали безплатно. В замяна организаторите и професионалните фотографи получили възможност да използват снимките и видеоклиповете от събитието за реклама.

Татяна Вернер обяснила, че целта й не била просто да организира поредното изложение за сватбени услуги, а да покаже на бъдещите младоженци как изглежда и се усеща едно истинско тържество.

Любопитното е, че въпреки постановъчния характер на събитието емоциите били съвсем истински. Някои гости се разплакали при появата на булката, а самата Лаура признала, че повторната размяна на клетви със съпруга й била особено вълнуваща заради присъствието на децата им.

В Индия превърнаха фалшивите сватби в бизнес

Новата мода вече има почитатели далеч извън Европа. Би Би Си разказва за огромния интерес към подобни празненства в Индия, където хотели, нощни клубове и организатори на събития предлагат сватбени партита без действително сключване на брак.

Там тържествата залагат на пищната атмосфера на традиционните индийски сватби - блестящи костюми, многоцветна украса, музика от Боливуд, танци и изобилие от храна. Разликата е, че понякога изобщо няма истинска двойка, която да се жени.

Според журналистката Никита Ядав идеята е хората да се забавляват с приятели и да се потопят в празничната атмосфера, без семейните ангажименти и задълженията, които съпътстват традиционните сватбени церемонии.

Съществува и друга разновидност на тенденцията - двойки организират символични тържества с всички сватбени ритуали, но без официална регистрация на брака. Британското списание Татлър отбелязва, че подобни церемонии привличат хора, които искат да отпразнуват връзката си, без непременно да променят юридическия си семеен статус.

Така традиционната сватба получава ново предназначение - от церемония за сключване на брак тя се превръща и в самостоятелно празнично преживяване, за което гостите са готови да плащат.