Коледно тържество събра социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в Стара Загора
Комплексите за социални услуги си партнират успешно над 4 г., като техният пример за сътрудничество и добри практики е важна част от социалната мрежа...
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Комплексите за социални услуги си партнират успешно над 4 г., като техният пример за сътрудничество и добри практики е важна част от социалната мрежа...
50 години заедно, 50 години брачен съюз, 50 години обич и разбирателство
Събитието събра 5000 души, сред които държавници, лидери, дипломати и спортни икони като Христо Стоичков, Любо Ганев и Нешка Робева
Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова посети НУПИД “Академик Дечко Узунов"
Начо Фернандес е юноша на „Кралския клуб“ и изигра над 350 мача за тях, в които отбеляза 19 попадения
Празниците ще завършат с концерт на Деси Добрева
Тържественото честване ще се състои на 21 май
Беше открито днес
Президентът Румен Радев и премиерът Николай Денков ще бъдат в центъра на тържествата
Сред поставените на най-важно място на тържеството е и вселенският патриарх Вартоломей
Премиерът щял да благодари на служителите за добрата съвместна работа
В празничния уикенд в цялата страна са планирани множество партита и празненства в чест на кралицата
Уникалното висше училище отбелязва 1 ноември с научна конференция с международно участие
На събитието ще присъстват евродепутати, народни представители, министри, българи от историческите общности зад граница
На събитието ще присъстват евродепутати, народни представители, министри, българи от историческите общности зад граница
"Дигиталният брокер на България" е голямата новост, която компанията въвежда
Присъедини се към съпруга си принц Хари на парада за официалния рожден ден на кралица Елизабет Втора
Кметът на Разград доктор Валентин Василев отиде с торта на тържество по повод Международния ден на хората с увреждания
Балът по случай завършването на средно образование е празник за всеки зрелостник. За мнозина това е най-големият празник до 18-тата годишнина. Девойк...
24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, в Разлог традиционно се чества с шествие на ученици и учители до централния...