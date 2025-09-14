Елаците-Мед отбеляза половинвековен юбилей

С грандиозно тържество на централния площад в Етрополе на 12 септември, Елаците-Мед отбеляза 50 години от учредяването на МОК „Елаците“, 25 години от присъединяването към Група ГЕОТЕХМИН и Деня на миньора. Това бе вторият празник след този в Мирково (22 август), който почете половин век индустриално наследство, иновации и принос за икономиката на България.

Събитието на централния площад в Етрополе събра близо 5000 души. Сред изтъкнатите гости бяха държавни служители, научни и бизнес лидери, дипломати, медии и спортни икони като Христо Стоичков, почетен гражданин на Етрополе, Любо Ганев и Нешка Робева.

От национален строителен обект до лидер в индустрията

В дълбоко лично и прочувствено слово проф. д-р инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД и председател на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“, проследи забележителната трансформация на компанията – от национален обект, започнал живота си през 1975 г., до една от най-модерните и социално отговорни минни компании в България днес.

„За 50 години – 25 от които в рамките на групата ГЕОТЕХМИН – постигнахме две

основни неща: удължихме живота на това предприятие с 25 години и инвестирахме 1,7

милиарда лева в нови технологии, оборудване, иновации и опазване на околната среда“,

каза проф. Вутов и благодари на 30 000 работници, които са допринесли за успеха на

компанията.

Въпреки че настоящата концесия изтича през 2031 г., „Елаците-Мед“ работи за удължаване

на дейността си до 2041 г., като продължава да се фокусира върху иновациите и

екологичната отговорност. Компанията внася над 110 милиона лева годишно под формата

на данъци и социални осигуровки, което доказва важната ѝ роля за националната

икономика.

История за хора и устойчивост

Проф. Вутов, който започва собствената си кариера в рудник „Елаците“ през 1976 г., говори

емоционално за ранната история на компанията, включително за проектирането от Нипроруда и Гипроцветмет и изграждането на 6,5-километров тунел от български специалисти. Той спомена първите геолози, които откриват местонахождението на находището и имената на първите строители, изградили предприятието от нулата, често в изключително трудни условия. Проф. Вутов разказа, че когато е работил на рудника като млад маркшайдер, управлението на МОК „Елаците“ е било непосредствено до централния площад в Етрополе. Инженерно-техническият екип работел на рудника първоначално във фургони, след това - в дървени бараки, на временна площадка и т.н.

„През 90-те години компанията беше на ръба на фалита. Цените на металите бяха много ниски, оборудването не беше толкова добро, предприятието беше задлъжняло с много средства и имаше лоши технико-икономически показатели… Никой не искаше да инвестира“, спомни си той. И допълни, че Геотехмин сформира екип от специалисти и получава решаваща подкрепа от „Юнион Миниер“ за участие в приватизацията.

"Проф. Вутов разказа как старата и непроизводителна минна техника се сменя с нова и как и производителността се повишава значително през следващите години. „Всичко това се осъществи благодарение на нашите хора, на инженерно-техническия персонал и екипната

работа."

Освен на колегите и партньорите, той благодари на съпругата си, с която заедно са започнали професионалния си път в Етрополе през 1976 г., както и на компаниите от Група Геотехмин, които отбелязват 20-годишнини тази година - Геострой с председател на СД д-р инж. Владимир Вутов, Геотрейдинг – с председател на СД д-р инж. Иван Вутов и Геопроект с управител инж. Валентин Кетипов.

Фактор в регионалното развитие



Днес в Елаците-Мед работят над 2000 души и компанията осигурява косвена заетост на много доставчици и партньори. Над 76% от хората, които работят в дружеството, са от Етрополе и Средногорието. Според Института за пазарна икономика, компанията осигурява 63% от собствените приходи на община Етрополе и е генерирала 64,2 милиона лева брутни трудови доходи за местните хора от Етрополе и Средногорието, според Института за пазарна икономика.

Изпълнителният директор инж. Драгомир Драганов подчерта трансформацията на компанията в модерен, социално отговорен лидер в минерално-суровинната индустрия. Преживяхме трудни времена, но благодарение на стратегическите инвестиции и далновидността на ръководството на Група Геотехмин, ние гарантираме дългосрочна заетост и устойчив растеж, допълни той.

Признание в индустрията и духовна подкрепа

Лидерите на синдикатите в България подчертаха ролята на компанията в определянето на стандарти за трудови отношения и регионална икономическа стабилност. „Минната индустрия е модел за социален диалог“, каза Пламен Димитров, президент на КНСБ. „Елаците-Мед е ключова за осигуряване на устойчива заетост в региона“, добави Данаил Младенов, председател на Федерацията на миньорите „Подкрепа“.

На събитието бе отслужен тържествен водосвет от Негово В.Пр. Митрополит Гавриил, който произнесе духовно послание, призовавайки закрилата на Свети Иван Рилски, покровител на миньорите.

Послания от сърце

Силвия Арнаутска, областен управител на Софийска област, подчерта значението на индустрията и на компанията и поздрави сърдечно миньорите. Футболната легенда Христо Стоичков, почетен гражданин на Етрополе, изрази дълбоките си връзки с общността и сравни служителите на Елаците-Мед с „истински диаманти“. „Днес не е само празник, днес е история. Проф. Вутов, инж. Драганов, ако кажем, че добрите дела правят хората щастливи, за мен вие сте едни от най-щастливите хора. Благодаря ви, че продължавате да помагате не само на Община Етрополе, но и на цялото Средногорие“ – каза кметът на Етрополе от трибуната. Той разказа и за поредния проект, направен с дарения по Благотворителна програма „Българските добродетели“ – ремонт на помещения в детска градина.

