Белоградчик се превръща в град на любовта. Готви за специално тържество

Разцвет на златни сватби в Белоградчик!

Скалната столица на България се готви за специално тържество, на което да отпразнува половин вековния семеен юбилей на десетки двойки.

Подготовката започна и след месец Белоградчик от град на скалите ще се превърне в град на любовта.

50 години заедно, 50 години брачен съюз, 50 години обич и разбирателство – това отбелязват Митка и Иван Иванови от Белоградчик.

„Годините минаваха, минаваха и станаха 50”, през сълзи споделя Митка.

„От пръв поглед ми хареса и си помислих: това момиче ако някога ме обикн,е бихме създали семейство“, спомня си Иван.

„Той работеше в едно предприятие и си беше наранил пръста. Беше го страх да ходи на превръзки и аз го водих една седмица. Може би затова си е казал тази жена ще бъде”, разказва Миткав.

Съвместната им история обаче тепърва започвала.

„Имаха събор в Плешивец и отиваме на събора с приятели и той ми каза „Оставаш“, казах му: „Как ще оставам? Нашите не знаят!”. Обаче останах”, признава Митка.

Сватбата била в родното село на Иван - Плешивец и били поканили цялото село.

