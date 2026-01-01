Белоградчик се превръща в град на любовта. Готви за специално тържество
50 години заедно, 50 години брачен съюз, 50 години обич и разбирателство
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50 години заедно, 50 години брачен съюз, 50 години обич и разбирателство
В Деня на християнското семейство кметът на общината Детелин Василев беше уважен специално от жителите на с. Вълчитрън.
11 двойки от Мездра ще подновят брачните си клетви след 50 години съвместен живот
20 беловласи двойки от Харманли си казаха отново „да" след 50 години съвместен живот. По традиция ден преди 21-ви ноември-Денят на семейството, в град...
Благоевгред. Под егидата на кмета на община Сандански Андон Тотев 11 двойки, сключили бракове през 1964 г. и 1989 г., честваха своите 50 и 25-годишнин...
Юбилярите палят огън – символ на семейното огнище и любовта
Хасково. „Само с взаимно доверие човек може да гради добър семеен живот". В Деня на християнското семейство това е житейския съвет на най-възрастната...