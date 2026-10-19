Важна новина за над 356 хил. пенсии в страната

7600 пенсии по-малко спрямо миналата година са били преизчислени служебно от 1-ви април тази година с допълнителен стаж, натрупан през миналата година, сочат данните на Националният осигурителен институт.

Ежегодно от тази дата на базата на данните в регистрите на НОИ се преизчисляват служебно пенсиите на работещите пенсионери – тази година те са били малко над 356 000, като 134 000 от тях за били инвалидни, при тях има ръст от 6 000 спрямо предходната година.

Близо 80 000 души са получили служебното преизчисляване за първи път.

Средно постигнатото увеличение на пенсията е 9 евро при пенсиите за стаж и възраст и 5 евро за инвалидните.

Най много са хората получили между 1 и 10 евро – 135 000 души. Между 10 и 20 евро ръст на пенсията има при други 49 000 души, а над 20 евро – при 11 700.

10 000 души са взели под 1 евро като увеличение.