Много важна новина за пенсиите на над 350 хил. души
НОИ с ключов ход от 1 парил
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НОИ с ключов ход от 1 парил
Кои са начините и кои пенсии подлежат на това
Преизчисляват възнагражденията на хиляди
Мярката действа от 2020 година, когато беше въведена заради ковид пандемията
Ключова информация за всеки пенсионер, който продължава да работи
Преизчислените си пенсии хората ще получат още този месец с редовното плащане
НОИ с решение за тях от 1 април
Два варианта, всеки избира
Какво следва
Какво предлагат депутатите
Ето кои пенсионери засяга
То започва от 1 април 2023 г.
Преизчислението ще обхване всички работещи пенсионери, получаващи трудови пенсии
С над 200 лева е нарастнал доходът от пенсия на 162 хиляди пенсионери
При преизчислението на пенсиите ще бъдат повишени само старите пенсии
Христина Христова коментира, че инфлацията вече изпреварва възможностите да се помогне на хората
Преизчисляване на пенсиите дава посока на действие на редовното правителство, каза вицепремиерът
Гарантираме една предвидимост и финансова устойчивост на българската осигурителна система, заяви министърът
Не е ясно кога ще влезе в сила вдигането им
Не е нормално последното преизчисление да е към 2008-а, изтъкна тя